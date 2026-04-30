Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ve 2 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

2- İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINA İLİŞKİN SANAL MEDYADA YANILTICI PAYLAŞIM YAPAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ceyda YEŞİLOĞLU/İSTANBUL, - İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, sanal medyada 'Halkı yanıltıcı ve gerçeği aykırı' paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli M.G., gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, TCK'nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

3- ATAŞEHİR'DE 8 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA YANGIN; ENGELLİ KÖPEK İÇERDE MAHSUR KALDI

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, - ATAŞEHİR'de 8 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında daire sahibi 3 köpeğinden ikisini alarak çıkarken, içeride kalan kalan engelli köpeğini çıkaramadığı için göz yaşlarına hakim olamadı.

Yangın, saat 07: 20 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 8 Katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti. Binanın en üst katında oturan Onur Güneş dairede bulunan 3 köpeğinden ikisini alarak çıktı. Ancak dairede engelli bir köpeğinin kaldığını belirten Güneş gözyaşlarına hakim olamadı.İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

'İÇERDE BİR KÖPEĞİM KALDI'

Dairede oturan Onu Güneş, "Yangın muhtemelen elektrikten çıktı. Bir eksiklik var zaten koltuğun arkasından parladı müdahale edemedim. İçeride bir köpeğim kaldı. Onu çıkarmaya çalışırken sağolsun komuşularım da itfaiyeyi aradı. Bir köpeğim kaldı içerde, yürüyemiyordu. İçerde kaldı yavrum başkada bir şeyim yok" dedi.

