İBB'YE YÖNELİK 'YOLSUZLUK' DAVASINDA GÖRÜNTÜ KAYITLARININ PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında çekilen görüntülerin sanal medyada paylaşıldığı, bir sanık ile avukatı arasında ise mektup alışverişi yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır. Benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatlar yinelendi" ifadeleri kullanıldı.

==============

ÜSKÜDAR'DA TARTIŞTIĞI ANNE VE BABASINI SİLAHLA ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ; CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Özgür EREN-Gülseren KARAPINAR- Hadican EROL/İSTANBUL,- ÜSKÜDAR'da tartıştığı annesi Bengüsu Ilgın (67) ile babası Hüseyin Ilgın (67)'ı silahla öldüren Doruk Ilgın (36) ardından intihar etti. Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenazeler işlemlerin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Küçüksu Mahallesi Millet Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Doruk Ilgın ile annesi Bengüsu Ilgın ve babası Hüseyin Ilgın arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını çıkaran Doruk Ilgın önce anne ve babasına ateş etti, ardından aynı silahla intihar etti. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olayda hayatını kaybeden Doruk Ilgın, Bengüsu Ilgın, Hüseyin Ilgın'ın cenazesi cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

CENAZELER TESLİM ALINDI

Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailenin yakınlarına teslim edildi.

