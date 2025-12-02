İstanbul Boğazı Sis Nedeniyle Gemi Trafiğine Kapatıldı
İSTANBUL BOĞAZI SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI Emre KURT- Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, - İstanbul Boğazı'nda oluşan kısıtlı görüş nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak askıya alındı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, Boğaz'da sabaha doğru etkisini artırdı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici süreyle askıya alındı. Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.