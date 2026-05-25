Haberler

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a olay gönderme: Buralara gelip patronluk taslayamaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa'da yaptığı söylemlere değinen Hakan Safi, ''Ben hiç kimsenin adamı değilim. Geçen hafta burada diğer adayımızın ziyareti sırasında yaşanan nahoş olaylar asla kabul edilemez. Hiç kimse bu kulübün sahibi değildir ve buralara gelip patronluk taslayamaz'' dedi.

  • Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın Şanlıurfa'da yaptığı söylemlere atıfta bulunarak 'buralara gelip patronluk taslayamaz' dedi.
  • Hakan Safi, 'ben hiç kimsenin adamı değilim' ve 'biz yenilikçiler olarak gelenekçilere karşı bir rekabet içindeyiz' ifadelerini kullandı.
  • Aziz Yıldırım, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni hedef alarak 'onları taraftarlarımıza havale ediyorum' demişti.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etti. Hakan Safi, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelerek kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini anlattı.

''BURALARA GELİP PATRONLUK TASLAYAMAZ''

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, bir diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'ın geride bıraktığımız günlerde Şanlıurfa'da yaptığı söylemlere değinerek, "İnşallah güzel bir seçim olacak. Ben hiç kimsenin adamı değilim. Geçen hafta burada diğer adayımızın ziyareti sırasında yaşanan nahoş olaylar asla kabul edilemez. Fenerbahçe’nin gerçek sahibi sizlersiniz. Bizler sadece sizler adına kulübü yönetmeye talip olan arkadaşlarınızız. Hiç kimse bu kulübün sahibi değildir ve buralara gelip patronluk taslayamaz. Biz yenilikçiler olarak gelenekçilere karşı bir rekabet içindeyiz. Dünle uğraşan müflis tüccar gibidir. Dün bitti, artık yarına bakmak gerekiyor." dedi. 

''BİZ DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜYÜZ''

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız." ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda rabbim bizleri utandırmasın. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz." yorumunda bulundu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, Şanlıurfalı kongre üyeleri ile yaptığı konuşmada Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni hedef alarak, "Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği karşı rakibi destekleyeceğini açıklamıştı, onlara diyecek sözüm yok. Onları taraftarlarımıza havale ediyorum." demişti. 

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAliya:

safi rüzgar sen zaten başarısız oldun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Gümüşhane'de 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Daha 19 yaşındaydı! Genç kızın kahreden ölümü
KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!