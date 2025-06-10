1) FERDİ ZEYREK'İN CENAZESİNE ÇOK SAYIDA SİYASETÇİ KATILDI

Ferdi Zeyrek, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı (3)

Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenazesi, Hatuniye Camisi'ne getirildi. Camide düzenlenen törene; Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, kızları Nehir Zeyrek ve ikizleri Elif Zeyrek, Zeynep Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Yol Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ katıldı.

ANNESİ TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Başkan Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, camiye sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyede getirildi. İkizler Elif ve Zeynep Zeyrek, tabuta sarılarak ağladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in büyük kızı Nehir Zeyrek ile diğer aile fertlerini teselli etmeye çalıştı.

TEKBİR VE SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

Hatuniye Camisi'nde Ferdi Zeyrek için helallik alındı. Ardından Zeyrek'in naaşı, törenle Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Cenaze omuzlarda taşınırken, vatandaşlar alkış tuttu. Törenin yapılacağı alanın yakınındaki Şehzadeler Kaymakamlığı ve Valilik binasının çevresinde büyük bir yoğunluk oluştu. Cenaze namazı, Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı. Duaların okunmasının ardından Zeyrek'in naaşı, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere cenaze aracıyla yola çıkarıldı. Binlerce kişi, cenaze aracının peşinden 'En büyük başkan, Ferdi başkan' sloganı atıp, tekbir getirerek mezarlığa kadar yürüdü. Zeybek, gözyaşları içinde toprağa verildi.