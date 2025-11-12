Haberler

ŞEHİT PİLOT CÜNEYT KANDEMİR'İN ANKARA'DAKİ BABA EVİNDE YAS

1) ŞEHİT PİLOT CÜNEYT KANDEMİR'İN ANKARA'DAKİ BABA EVİNDE YASGÜRCİSTAN'da düşen Milli Savunma Bakanlığı'n ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

GÜRCİSTAN'da düşen Milli Savunma Bakanlığı'n ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 personelden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine taziye çadırı kuruldu. Eve ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Kandemir'in arkadaşları, yakınları ve komşuları, anne Canan ve baba Adil Kandemir'e taziyede bulundu. Şehit Cüneyt Kandemir'in evli ve 1 kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
