Piyade Uzman Çavuş, Nöbet Sırasında Şehit Oldu

1) PİYADE UZMAN ÇAVUŞ, NÖBET SIRASINDA ŞEHİT OLDU MİLLİ Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay (38) nöbet tuttuğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde konuşlu Milli Savunma Bakanlığı Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbet tuttuğu sırada aniden fenalaştı. Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan 1 çocuk babası Günay, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Şehit Uzman Çavuş Günay için bugün hastane bahçesinde tören düzenlendi. Törene Karapınar Garnizon Komutanı Topçu Albay Serkan Doğan, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, askeri erkan ve yakınları katıldı. Şehit Günay'ın cenazesi daha sonra helallik alınmak için Zafer Mahallesi'ndeki evine getirildi. Alınan helalliğin ardından Günay'ın cenazesi memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
