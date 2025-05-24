Ortaokul Öğrencisi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti

Ortaokul Öğrencisi Traktör Kazasında Hayatını Kaybetti
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1) DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ EDANUR ÖLDÜBURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

1) DEVRİLEN TRAKTÖRDEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ EDANUR ÖLDÜ

BURDUR'da traktörün şarampole devrildiği kazada ortaokul öğrencisi Edanur Kubilay (11), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Taşkapı köyü Yassıca mevkisinde meydana geldi. Kamil Kubilay (22), kullandığı 15 NZ 681 plakalı traktörün hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen traktörde sürücü ile traktöre bağlı sepetteki Şerife Kubilay (46), Fatma Kubilay (41), Yiğit Kubilay (9) ve Edanur Kubilay yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Taşkapı Otaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Edanur Kubilay, yaşamını yitirdi. Taşkapı Şehit Mükerrem Varol İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Kubilay ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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