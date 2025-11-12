1) ŞEHİT ASTSUBAYIN AMASYA'DAKİ EVİNDE YAS

AZERBAYCAN'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın (40) Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesindeki babaevine haber ulaştı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın şehadet haberini, Gümüşhacıköy ilçesinde oturan ailesine Amasya Valisi Önder Bakan, 15'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin verdi. Şehidin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehit Armağan Kaplan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.