Sakarya'da Jandarma Aracının Kazası: 2 Şehit
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı ve 2 jandarma personeli şehit oldu. Şehitlerden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'ya getirildi. Gün'ün cenazesi yarın kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.
