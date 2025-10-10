Haberler

Sakarya'da Jandarma Aracının Kazası: 2 Şehit

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen kazada, sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı ve 2 jandarma personeli şehit oldu. Şehitlerden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'ya getirildi. Gün'ün cenazesi yarın kılınacak namazın ardından Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

JANDARMA ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 2 ŞEHİT (5)

ŞEHİT TACETTİN GÜN'ÜN NAAŞI BURSA'YA GETİRİLDİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, sivil jandarma aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan 2 jandarma personelinden Asb. Kd. Çvş. Tacettin Gün'ün naaşı, askeri törenle Bursa'daki Yenişehir Uluslararası Havaalanı'na getirildi. Şehit Gün, yarın ikindi namazına müteakip Bursa Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın bu kararı tüm dünyayı etkileyecek! Çin'e dev yaptırım
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
Irmak Ünal'dan yürek burkan itiraf: 10 Aydır kanserle mücadele ediyorum

Meğerse herkesten saklamış! 10 aydır kanserle mücadele ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.