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Savcı, ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi davasında esas hakkında mütalaa açıkladı

Savcı, ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi davasında esas hakkında mütalaa açıkladı
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1) SAVCI, ABD ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLMESİ DAVASINDA ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLADIİZMİR'de Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 tutuksuz sanık hakkında 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden...

1) SAVCI, ABD ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLMESİ DAVASINDA ESAS HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLADI

İZMİR'de Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 tutuksuz sanık hakkında 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmaları yönünde mütalaa açıklandı.

Geçen 2 Eylül'de ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında TGB üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu şüpheliler ilerleyen günlerde tahliye edildi.

Hazırlanan iddianamede 10 şüpheli hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 15 şüphelinin tamamı için 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan ceza talep edildi. İddianame İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürecinde sanıkların adli kontrol şartları da kaldırıldı.

POLİS MEMURLARINA SÖZ VERİLDİ

Sanıklar yargılanmalarına bugün İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada olaya müdahale eden polis memurları tanık olarak dinlenildi. Yunus Timleri'nde görev yapan F.İ., "Gürültüyü duyunca olay yerine gittik. Askerlerden birinin kafasında çuval vardı. Kalabalık dağılsın diye siren çalarak gittik. Kafasında çuval bulunan kişinin yüz hattında ve boynunda kızarıklık vardı. Grup kendiliğinden dağıldı" dedi.

Polis memuru M.C. askerlerin darbedildiğine şahit olmadıklarını söylerken, H.Ş. de grubun kendilerine zorluk çıkarmadığını belirtti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. İddia makamı, sanıkların, 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Sanık avukatları esas hakkında mütalaaya yönelik savunma için süre talebinde bulundu. Avukatların süre talebini kabul eden hakim, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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