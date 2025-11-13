Haberler

Şehit Astsubay Aykut'un Babası: Vatanı İçin Şehit Oldu

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, şehidinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Aykut'a başsağlığı dileyerek, 'Şehitler safında peygamberimize komşu' dedi. Ünal Aykut da, vatan için şehit olan oğlundan ve Cumhurbaşkanı'ndan dolayı minnettar olduğunu ifade etti.

ŞEHİT BABASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın taziye ziyaretinde bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Aykut'a başsağlığında bulundu. Erdoğan'ın "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin" dediği Aykut, "Sağ olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun sizden. Her ihtiyacımız görülüyor, Allah'a şükür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, "Tüm aileye başsağlığı dileklerimi lütfen ilet. Onlar şehitler safında peygamberimize komşu, Allah yar ve yardımcımız olsun İnşallah. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Aykut da, "Sağ olun Cumhurbaşkanım, vatanımız sağ olsun. Allah sizden de razı olsun" dedi.

