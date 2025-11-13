Şehit Astsubay Aykut'un Babası: Vatanı İçin Şehit Oldu

1) ŞEHİT ASTSUBAY AYKUT'UN BABASI: VATANI İÇİN ŞEHİT OLDU (2)

ŞEHİT BABASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gürcistan'da kaza kırıma uğrayan askeri kargo uçağında şehit olan askerlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un babası Ünal Aykut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan'ın taziye ziyaretinde bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Aykut'a başsağlığında bulundu. Erdoğan'ın "Bütün aileye başsağlığı dileklerimi lütfen iletin" dediği Aykut, "Sağ olsun Cumhurbaşkanım. Allah razı olsun sizden. Her ihtiyacımız görülüyor, Allah'a şükür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da, "Tüm aileye başsağlığı dileklerimi lütfen ilet. Onlar şehitler safında peygamberimize komşu, Allah yar ve yardımcımız olsun İnşallah. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Aykut da, "Sağ olun Cumhurbaşkanım, vatanımız sağ olsun. Allah sizden de razı olsun" dedi.