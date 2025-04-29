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Eğitim Faaliyeti Sırasında Şehit Olan Asker, Törenle Memleketine Uğurlandı

Eğitim Faaliyeti Sırasında Şehit Olan Asker, Törenle Memleketine Uğurlandı
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1) EĞİTİM FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN ASKER, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDIEğitim faaliyeti sırasında kaza: 1 asker şehit (3)Nevşehir'de eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

1) EĞİTİM FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN ASKER, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Eğitim faaliyeti sırasında kaza: 1 asker şehit (3)

Nevşehir'de eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, şehidin eşi Hatice Uzun, çocukları Hüseyin Efe, Mete ve Melih Uzun ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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