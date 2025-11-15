Haberler

Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Şehit, 1 Yaralı

POLİS ARACI TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2)ALAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

POLİS ARACI TIR'A ÇARPTI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2)

ALAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, görev başındayken içinde bulunduğu ekip aracının park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu şehit olan 10 yıllık polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu şehidin meslektaşları ve sevenleri katıldı. Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan törende dualar okundu, arkadaşlarından helallik alındı. Törende, evli ve 2 çocuk babası Şehit Polis Barut'un özgeçmişi okundu. Daha sonra şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere baba ocağı Salihli'ye götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Polis Barut'un cenazesi, Salihli'nin Aksoy Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit için Kapancı Mahallesi Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, protokol üyeleri, şehidin eşi Saadet Barut, annesi Cennet Barut ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede şehidin eşi ve annesi gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, Kapancı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yanda, aynı kazada ağır yaralanan polis memuru Hatice Ünal'ın tedavisinin Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

