DÜŞEN UÇAKTAKİ ŞEHİTLERİN HABERİ KAYSERİ'DEKİ AİLELERİNE VERİLDİ

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen (38), Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (54) ve Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun (39) şehadet haberi, Kayseri'deki ailelerine verildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan ve Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu şehit oldu. Serdar Uslu'nun Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evine gelen askeri heyet, haberi eşi Göknur Uslu'ya verdi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana ve sokağa Türk bayrağı asılırken, şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.

BİNBAŞI İLGEN'İN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Askeri yetkililer, 38 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in Sakarya Mahallesi'nde, ailesinin yanında bulunan eşi Ülkü İlgen'e şehadet haberini verdi. Tedbir amaçlı sağlık görevlileri de yetkililere eşlik ederken, haberin ardından evin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

NURİ ÖZCAN'IN AİLESİNE HABER ULAŞTI

Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve beraberindekiler, Nuri Özcan'ın eşi Fatma Özcan'a, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki evinde şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
