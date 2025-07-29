Adana'ya Şehit Ateşi Düştü

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ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'daki ailesine ulaştı.

1)ADANA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

- ŞIRNAK'ta sürdürülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın (26) acı haberi, memleketi Adana'daki ailesine ulaştı.

Şırnak'ta yürütülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın şehadet haberi, Adana'da yaşayan ailesine ulaştırıldı. Şehidin Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan babaevine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini aileye verdi. Acı haberin ardından eve Türk bayrakları asıldı. Haberi duyan yakınları ve komşuları Yıldırım Ailesine taziyeye geldi. Evli olduğu ve ekim ayında düğün yapmayı planladığı öğrenilen şehit Yıldırım'ın cenazesinin yarın Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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