Eğitim Faaliyeti Sırasında Şehit Olan Asker Törenle Uğurlandı

1) EĞİTİM FAALİYETİ SIRASINDA ŞEHİT OLAN ASKER, TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu. Vali Fidan, "Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralamış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Nevşehir'de eğitim sırasında meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, şehidin eşi Hatice Uzun, çocukları Hüseyin Efe, Mete ve Melih Uzun ile yakınları katıldı. Törende şehidin eşi ve çocukları gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, düzenlenen tören sonrası memleketi Gaziantep'e gönderildi.