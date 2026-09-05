Galata Kulesi'nden Dezenformasyona Karşı Işıklı Mesajlar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyonla mücadele kapsamında hazırladığı mesajları İstanbul'un sembolü Galata Kulesi'ne yansıttı. 'Doğru bilgiye ulaşmak hepimizin sorumluluğudur', 'Gösterilene değil gerçeğe bak', 'Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula' ve 'Eksik bilgi yanlış algı üretir' gibi ifadelerle vatandaşlara çağrıda bulunuldu.
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları, İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne yansıtıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan dezenformasyonla mücadele mesajları, Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Mesajlarda, "Doğru bilgiye ulaşmak, bilgiyi kaynağından teyit etmek ve paylaşmadan önce sorgulamak hepimizin sorumluluğudur", "Gösterilene değil gerçeğe bak!?Dezenformasyona dur de!", "Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula.?Dezenformasyona dur de!", "Eksik bilgi yanlış algı üretir.?Dezenformasyona dur de!" ifadeleri yer aldı.