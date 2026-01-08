Haberler

"Kahramanmaraş'ta Hava Saldırısı Alarmı" İddiasına, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yalanlama

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş'ta siren sesleri ve hava saldırısı alarmı iddialarını yalanladı. Gerçekleşen alarmın, AFAD tarafından yapılan planlı tatbikat olduğu belirtilerek, bu tür asılsız bilgilerin toplumda paniğe yol açmaması gerektiği vurgulandı.

(ANKARA)- Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği" iddasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın mecralarında yer alan, 'Halep'te yaşanan son gelişmeler öncesinde Kahramanmaraş'ta hava saldırısı alarmı verilerek sirenler çalındığı ve vatandaşlardan sığınaklara inmelerinin istendiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Siren sesleri ve uyarılar AFAD tarafından önceden planlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) test ve tatbikatı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla Halep'te yaşanan süreçlerle herhangi bir ilgisi yoktur.

Toplumun paniğe sevk edilmesini amaçlayan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: ANKA / Güncel
