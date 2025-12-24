Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Karadeniz'de Türkiye'ye Ait Bir Ticari Geminin Vurulduğu" İddiaları Dezenformasyon İçeriyor

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu iddialarının dezenformasyon içerdiğini belirtti. Görüntülerin 2025 yılına ait olduğu ve mevcut durumla bağlantısı olmadığı ifade edildi.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin Rusya tarafından vurulduğu" iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Merkezin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA / Güncel
