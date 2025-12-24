Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Karadeniz'de Türkiye'ye Ait Bir Ticari Geminin Vurulduğu" İddiaları Dezenformasyon İçeriyor

(ANKARA) - İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin Rusya tarafından vurulduğu" iddia edilen görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Merkezin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında 'Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu' yönünde yeni bir olaymış gibi paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Bahse konu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği tespit edilmiş olup, bugünle veya güncel bir olayla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunun yanıltılmasına yol açabilecek, resmi makamlarca teyit edilmemiş, kaynağı belirsiz görüntülerin ve içeriklerin paylaşılmaması hususu önemle rica olunur."