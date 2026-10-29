Deyrizor'da selde bir çocuk hayatını kaybetti, M20 kara yolu ulaşıma kapandı

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Suriye'nin kuzey ve doğusunda etkili olan kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle bir çocuk hayatını kaybetti.

Deyrizor Valiliği Medya Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki yoğun yağışlar sonucu Deyrizor'a bağlı Hammar el-Ali köyünde bir çocuk yaşamını yitirdi.

Deyrizor'u Şam'a bağlayan M20 kara yolu, taşkınlar nedeniyle Harabe ve Gubaceb mevkilerinde ulaşıma kapandı.

Yolu su basması nedeniyle trafik akışı dururken, Afet ve Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk etti.

Kurtarma operasyonlarına Suriye Savunma Bakanlığına bağlı helikopterler de destek verdi.

Yükseköğretim Bakanlığı da olumsuz hava koşulları ve sağanak yağış nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA