AA, Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'i havadan görüntüledi

Suriye ordusunun olası operasyonu öncesi YPG/SDG'nin işgalindeki Deyr Hafir beldesinde sessizlik hakim. Sokaklarda trafik neredeyse durma noktasına geldi. M15 kara yolunun bazı noktaları terör örgütü tarafından kapatıldı.

Suriye ordusunun olası operasyonu öncesi terör örgütü YPG/SDG'nin işgalinde yer alan ve Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyr Hafir beldesinde sessizlik hakim.

Anadolu Ajansı (AA), Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği terör örgütünün işgali altındaki Deyr Hafir beldesini havadan görüntüledi.

Terör örgütünün işgalinde olan ve Suriye ordusunun askeri alan ilan ettiği Deyr Hafir'de sessizliğin hakim olduğu görüldü.

Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı beldenin sokaklarında yaya ve araç trafiği neredeyse tamamen durmuş durumda. Deyr Hafir'in içinden geçen M15 kara yolunun tamamen boş olması ise dikkati çekti.

Suriye ordusunun, sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için insani koridor ilan ettiği M15 kara yolunun bazı noktalarının terör örgütünce beton bloklarla kapatıldığı görüldü.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu dün ve bugün M15 kara yolunda insani koridor açmıştı.

Terör örgütü YPG/SDG ise muhtemel operasyonda canlı kalkan olarak kullanmak için sivillerin geçişini engelliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
