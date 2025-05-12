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DevSecOps Days İstanbul: Yapay Zeka ve Güvenlik Temasıyla Toplanıyor

DevSecOps Days İstanbul: Yapay Zeka ve Güvenlik Temasıyla Toplanıyor
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28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul'da düzenlenecek olan DevSecOps Days İstanbul, 'AI for DevSecOps' temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme ve güvenlik süreçlerine etkilerini tartışmak üzere teknoloji profesyonellerini bir araya getirecek.

DevSecOps Days İstanbul'da "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisi değerlendirilecek.

Bilişim Teknolojileri Derneğinden (BT) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bilişim ve teknoloji alanında küresel ölçekte söz sahibi olma hedefini destekleyen en yenilikçi organizasyonlardan biri olan DevSecOps Days İstanbul, bu yıl üçüncü kez teknoloji profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

BT Derneği öncülüğünde ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 28-29 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul'da düzenlenecek etkinlik, bu kez "AI for DevSecOps" temasıyla yapay zekanın yazılım geliştirme, güvenlik ve operasyon süreçlerine olan etkisini derinlemesine tartışmaya açacak.

Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları (THY), Microsoft ve Carnegie Mellon Üniversitesi gibi kurumların temsilcileri konuşma yapacak. Ayrıca uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar da bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Ali Serttaş, "Gelecekteki güvenlik sorunlarını bugünden öngörerek hareket etmek zorundayız. Yapay zeka ile güvenliği birlikte düşünmezsek, sadece teknoloji değil, insan kaynağı da savunmasız kalır." ifadelerini kullandı.

BT Derneğinden katılım çağrısı

Açıklamaya göre, 2012 yılından bu yana bilişim sektöründe dayanışmayı artırmayı, genç profesyonelleri desteklemeyi ve teknolojik dönüşümü yönlendirmeyi hedefleyen BT Derneği, bu yılki etkinlikle Türkiye'nin küresel teknoloji vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dernek yetkilileri, teknolojinin dönüştürücü gücünü yakalamak isteyen tüm uzmanları etkinliğe davet ederek, "Yöntemlerimizi değiştirmediğimiz sürece gelecekte söz sahibi olamayız. DevSecOps Days İstanbul, değişimi anlamak ve yön vermek için eşsiz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi ve kayıt işlemleri "www.devsecopsistanbul.com" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Güncel
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