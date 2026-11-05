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Devrim Muhafızları Keşm'de ABD'ye ait MQM-170 İHA'yı etkisiz kıldığını öne sürdü

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İran Devrim Muhafızları, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi İHA'nın elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. Açıklamada, İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda düşürülen aynı tipteki 6'ncı İHA olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Keşm Adası semalarında ABD'ye ait MQM-170 tipi insansız hava aracının (İHA) elektronik harp sistemleriyle etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQM-170 tipi keşif İHA'sının, Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı elektronik harp sistemleri tarafından Keşm Adası semalarında etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu MQM-170 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı'nda düşürülen aynı tipteki 6'ncı İHA??????? olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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