Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisini vurdu

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir gemiyi hedef aldığını duyurdu. Gemide yangın çıktığı belirtilirken, İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı MSC Ishyka gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
  • ABD'ye ait 6 hava aracı son 24 saatte hedef alındı ve 3'ü tamamen kullanılamaz hale geldi.
  • İran hava sahasında bir F-15E savaş uçağı düşürüldü ve pilotlardan biri kurtarıldı, diğeri kayıp.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN 6 HAVA ARACI 24 SAATTE VURULDU

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken ABD-İsrail koalisyonu, İran’la süren çatışmalarda son 24 saatte en ağır kayıplarından birini yaşadı. ABD’ye ait 6 hava aracı hedef alınırken, 3’ü tamamen kullanılamaz hale geldi.

F-15 VE A-10 PEŞ PEŞE VURULDU

Kayıplar zinciri, bir F-15E savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesiyle başladı. Ardından yakın hava desteği sağlayan A-10 Warthog tipi uçağın Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak Kuveyt’e düştüğü öne sürüldü.

KURTARMA OPERASYONUNA SALDIRI

Düşen F-15E’nin pilotlarını aramak üzere gönderilen iki HH-60W helikopterinin de hedef alındığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu helikopterlerdeki mürettebatın yaralandığı, kayıp F-15E pilotlardan birinin kurtarıldığı, diğerinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

CH-47 HELİKOPTER VURULDU

Bu kayıpların ardından Kuveyt’te bulunan CH-47 Chinook tipi kargo ve asker taşıma helikopteri de İran’a ait bir İHA tarafından vurularak kullanılamaz hale geldi.

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Aynı süreçte bir F-16 savaş uçağının Kuveyt’e acil iniş yaptığı, iki KC-135 yakıt ikmal uçağının ise acil durum çağrısı verdiği aktarıldı. Uçakların teknik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD İÇİN KABUS GİBİ GÜN

ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana en yüksek askeri kaybını verdiği ifade edilirken, İranlı unsurların kayıp pilotu arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıhacer ilhan:

Helal size durmak yok yola devam

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErol Birol :

Bu savaşın sonu inşallah dünya savaşına dönmez.

Yorum Beğen91
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Milletin yüzde sekseni Amerika ya karşı olmasına rahmen biz NATO dayız.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Takiyye yapıyoruz savaşta yalan mübahtır söylenebilir

yanıt0
yanıt2
Haber Yorumlarıihsanhan:

çok şükür iran israille uğrasması sayesinde ulkemizin dort bir kösesinde bulutlara dollenme olayı durdu bu sayede yalan olan kuraklık ortadan kalktı.. yigin birbirinizi...

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

helal olsun vuruluyor ama söylemiyorlar iran olsa bu yedi bu öldü diye hep paylaşım bundan kaybettiler

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Survivor Seren Ay'ın Murat Boz şakası sonrası nişanlısı tüm fotoğrafları kaldırdı

Murat Boz esprisi olay oldu! Seren Ay’ın nişanlısından flaş hamle
Yapay zekadan olay Süper Lig şampiyonluk tahmini: Yüzde 85 ihtimalle...

Şampiyonluk için olay tahmin: Yüzde 85 ihtimalle...
Mircea Lucescu’nun beyin ölümü gerçekleşti iddiası

Lucescu'dan kötü haber! Son kararı ailesi verecek
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...