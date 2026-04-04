Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İsrail gemisini vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail ile bağlantılı bir geminin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "İsrail rejimiyle bağlantılı MSC Ishyka gemisine Hürmüz Boğazı menzilinde insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi." ifadeleri kullanıldı.

ABD'NİN 6 HAVA ARACI 24 SAATTE VURULDU

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken ABD-İsrail koalisyonu, İran’la süren çatışmalarda son 24 saatte en ağır kayıplarından birini yaşadı. ABD’ye ait 6 hava aracı hedef alınırken, 3’ü tamamen kullanılamaz hale geldi.

F-15 VE A-10 PEŞ PEŞE VURULDU

Kayıplar zinciri, bir F-15E savaş uçağının İran hava sahasında düşürülmesiyle başladı. Ardından yakın hava desteği sağlayan A-10 Warthog tipi uçağın Hürmüz Boğazı üzerinde vurularak Kuveyt’e düştüğü öne sürüldü.

KURTARMA OPERASYONUNA SALDIRI

Düşen F-15E’nin pilotlarını aramak üzere gönderilen iki HH-60W helikopterinin de hedef alındığı iddia edildi. Açılan ateş sonucu helikopterlerdeki mürettebatın yaralandığı, kayıp F-15E pilotlardan birinin kurtarıldığı, diğerinin ise halen kayıp olduğu belirtildi.

CH-47 HELİKOPTER VURULDU

Bu kayıpların ardından Kuveyt’te bulunan CH-47 Chinook tipi kargo ve asker taşıma helikopteri de İran’a ait bir İHA tarafından vurularak kullanılamaz hale geldi.

ACİL DURUM ALARMI VERİLDİ

Aynı süreçte bir F-16 savaş uçağının Kuveyt’e acil iniş yaptığı, iki KC-135 yakıt ikmal uçağının ise acil durum çağrısı verdiği aktarıldı. Uçakların teknik durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD İÇİN KABUS GİBİ GÜN

ABD’nin savaşın başlangıcından bu yana en yüksek askeri kaybını verdiği ifade edilirken, İranlı unsurların kayıp pilotu arama çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.