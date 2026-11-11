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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda iki tankerde patlama ve yangın çıktığını duyurdu

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Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda iki tankerde patlama ve yangın çıktığını duyurdu
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İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak rotayı kullanan iki petrol tankerinde büyük patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Açıklamaya göre tankerlerde yangın çıktı ve tankerler durmak zorunda kaldı.

TAHRAN, 11 Kasım (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması, Hürmüz Boğazı'nda yasak rotayı kullanarak kural ihlali yapan iki petrol tankerinde büyük patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te yayımlanan salı günkü habere göre, tüm navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatan iki tankerde yangın çıktı ve tankerler durmak zorunda kaldı.

Açıklamada, mayına çarpan bir tankerde patlama yaşandığı, "saldırgan" ABD savaş uçaklarının desteğiyle "yasak rotayı gizlice geçmeye çalışan" diğer tankerde ise yaşanan bir olayın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Devrim Muhafızları donanması, Hürmüz Boğazı'ndaki "yasak" rotanın güvenli olmadığı yönündeki uyarısını yineledi.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılar düzenlemeye başlamasının ardından İran da Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmış, ABD, İsrail ve müttefiklerine ait gemilerin güvenli geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua
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