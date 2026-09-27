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Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait REMUS 600'ü ele geçirdiğini duyurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait REMUS 600 insansız su altı aracının ele geçirildiğini duyurdu. Açıklamada aracın ganimet olarak alındığı ve İranlı uzmanlarca incelendiği, Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli hareketlere izin verilmeyeceği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen ABD'ye ait "REMUS 600" isimli gelişmiş insansız su altı aracının ele geçirildiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız deniz altı aracına operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada karmaşık ve koordineli bir operasyonla deniz altı mayın tarama ve keşif operasyonları için geliştirilen ABD'ye ait "REMUS 600" isimli su altı aracının ele geçirildiği ve aracın "ganimet olarak" alındığı ifade edildi.

Söz konusu aracın İranlı uzmanlar tarafından incelenmesinin sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli hareketlere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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