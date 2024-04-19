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Devrim Erbil'in eserleri ve diğer sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma sergi İstanbul'da açıldı

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Devlet sanatçısı Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatını kutlamak amacıyla düzenlenen 'Inspirations' adlı karma sergi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide, Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinin yanı sıra diğer sanatçıların eserleri de yer alıyor. Erbil, sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını belirterek, sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığını ifade etti.

Devlet sanatçısı 86 yaşındaki ressam Devrim Erbil'in, daha önce sergilenmeyen eserlerinin yanı sıra farklı sanatçıların da eserleriyle destek verdiğini "Inspirations" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Sinema Müzesi'ndeki sergide, AA muhabirine açıklamalarda bulunan usta sanatçı, bu sergiyle birlikte sanat hayatının 60. yılını geride bıraktığını söyleyerek, "Sanata ve sanatın içinde olmaya doyamadığım bir serüvendi benim için geçen yıllar." dedi.

Erbil, çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini dile getirerek, "Kendimi bir 'maraton koşucusu' gibi görüyorum. Geride bıraktığım zamanlar gibi, geleceğin de kıymetini bilerek sanat hayatıma devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Önemli olan, sanatın konuşulması"

Bir sanatçı olarak eserler ortaya koymanın yanında, sanatın toplumsallaşması için de çalıştığına işaret eden Erbil, şunları kaydetti:

"Yurt içinde ve dışında sergiler açıyorum, resimler yapıyorum. Bunlara ilave olarak organizasyonlar da yapıyorum, eğitimler veriyorum, toplantılar düzenliyorum. Akademinin içindeyim, sempozyumlar, paneller tertip ediyorum. Büyük bir sorumluluğumun olduğunu düşünüyorum. Sanatın yaygınlaşmasını çok önemsiyorum ve değerli buluyorum. Sanat halka ulaşmadıkça, bizim üretimlerimizi onlar sindirmedikçe bir şeyler eksik kalacaktır ne yazık ki. Önemli olan, sanatın konuşulması. İyi ya da kötü fark etmeden, sanat üzerine konuşmaya başlanıldığı zaman, sanat görevini icra etmiş olacaktır."

İstanbul'un farklı kültürlere ev sahipliği yaptığının da altını çizen Erbil, "İstanbul çok katmanlı bir tarihe sahip. Onun derinliklerinde üç imparatorluk saklı. Ben, böylesi zenginliği başka bir yerde görmedim. Burada insanların bir arada ürettiği büyük miras var bizler için. Bir arada çok büyük bir hayat inşa edilmiş. Bu nedenle İstanbul, bir gizem taşıyor kendi içinde. İşte ben de, bir sanatçı olarak büyüyü yakalamaya ve dile getirmeye çalışıyorum." diye konuştu.

Devrim Erbil'in 60 yıllık sanat hayatına eşlik etmiş 34 sanatçının da eserleriyle katkıda bulunduğu sergi, İstanbul Sinema Müzesi Sanat Galerisi'nde 30 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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