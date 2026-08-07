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Tire'de Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Tire'de Traktör Kazası: 65 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Tire ilçesinde Musalar köyünde traktörüyle tarlasına giden Zekeriya Erdal (65), direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Erdal'ın öldüğünü belirledi. Cenazesi Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İZMİR'in Tire ilçesinde devrilen traktörünün sürücüsü Zekeriya Erdal (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Musalar köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Erdal, traktörüyle tarlasına seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Erdal, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibini yaptığı kontrolde Erdal'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Zekeriya Erdal'ın güçlükle traktörün altından çıkarılan cenazesi, Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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