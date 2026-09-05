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Düzce'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Düzce'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktören altında kalarak hayatını kaybetti.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde Mücahit Mutlu, kontrolünü kaybettiği traktören altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesi Avlayan köyü Kabaçayır mevkisinde meydana geldi. Mücahit Mutlu'nun kontrolünü kaybettiği traktör, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Mutlu, itfaiye erleri tarafından çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde, Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mutlu'nun cansız bedeni, otopsinin için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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