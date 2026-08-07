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Cide'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Cide'de Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücüsü Ercan Acar (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücüsü Ercan Acar (47), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Cide ilçesi Musa Köyü Alı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsü Ercan Acar'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Acar, ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Acar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Acar'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından Cide'nin Kumköy köyünde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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