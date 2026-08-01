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Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı

Devrilen traktörün altında kalan muhtar ağır yaralandı
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz (48), ağır yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, geri manevra yaptığı sırada devrilen traktörünün altında kalan Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz (48), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz, evinin önünde geri manevra yaptığı sırada devrilen 01 ALB 509 plakalı traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan Aköz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aköz, ileri tetkik ve tedavi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Aköz'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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