Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
 - Güncelleme:
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Suriye Uyruklu Abdulkadir Asvad (56) ile Vidad Muhaymid (47) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Tire ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Suriye Uyruklu Abdulkadir Asvad (56) ile Vidad Muhaymid (47) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi Kazantepe mevkisinde meydana geldi. Ö.K.'ya ait çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Abdulkadir Asvad, 35 M 7560 plakalı traktöre, aynı yerde çalışan Vidad Muhaymid'iyi de alarak arazide bulunan hayvanları getirmek için yola çıktı. Asvad yönetimindeki traktör, yokuş indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajda devrildi. Sürücü Abdulkadir Asvad ile Vidad Muhaymid, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Asvad'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Vidad Muhaymid da kaza yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Asvad ve Muhaymid'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

Suriye, işçi, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title