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Devrekani'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Devrekani'de Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik güvenliği ile ilgili bir etkinlik yapıldı. Kaymakam Hüseyin Çamkerten, etkinlikte öğrencilere trafik kurallarını anlatarak bilinçlenmelerinin önemine vurgu yaptı.

KASTAMONU (AA) Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, Yunus Emre İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası etkinliği düzenlendi.

İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Hüseyin Çamkerten öğrencilere trafik güvenliği hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları anlatıldı ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, yaptığı açıklamada, "Trafik güvenliği, toplumun her kesiminin sorumluluk taşıdığı önemli bir konu. Özellikle çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik kurallarını öğretmek, gelecekteki güvenli yaşamlarını sağlamada büyük bir rol oynayacaktır. Bugün burada öğrencilerimize trafik güvenliği hakkında bilgi vermek ve onları bilinçlendirmek amacıyla bir araya geldik. Bu tür etkinliklerin, ilçemizin trafik güvenliğine katkı sağlamak ve çocuklarımıza sorumluluk bilinci kazandırmak adına önemli olduğunu düşünüyorum. Katılım gösteren öğrencilere ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu - Güncel
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