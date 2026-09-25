Devrek Belediyesi davasında 30 sanık yargılanıyor, T.U'nun tutukluluğu sürüyor

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Zonguldak'ta Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin aralarında eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da bulunduğu 1'i tutuklu 30 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski insan kaynakları müdürü T.U. ile dönemin muhasebe müdürü N.Ç, dönemin belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tanık M.Ç, tutuklu sanık T.U'nun kendisine 491 bin 70 TL usulsüz kıdem tazminatı ödediği yönündeki iddialara ilişkin, "Yasal çalışmadan kaynaklanan kıdem tazminatımı aldım. Adıma düzenlenen fazla mesai bordroları vardı ama hesabıma yatırılmadı. Düzenleyen kişi ya da kişilerce kendi hesaplarına yatırıldığı, bana polis tarafından söylendi. O zamana kadar böyle bir düzenlemeden haberim yoktu." beyanında bulundu.

Sanık T.U. "Ortada suç, kusur varsa bunu tek başına işlemem hayatın olağan akışına karşı. 18 aydan beri tutukluyum. Ben de diğer sanıklar gibi tutuksuz yargılanmak istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

T.U'nun avukatı da müvekkilinin kamu zararını karşılamaya çalıştığını söyleyerek, tutuklulukta geçirdiği süre, aile yaşantısı ve kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın bu halinin devamını, adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.

Mahkeme heyeti, T.U'nun tutukluluk hali ile tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Devrek Belediyesinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 18 Nisan 2025'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan T.U. tutuklanmış, Bozkurt hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Süreç içerisinde sanık ifadeleri ve alınan yeni beyanlar doğrultusunda dosyadaki sanık sayısı 30'a yükselmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 265 sayfalık iddianamede, Bozkurt hakkında 8 kez "nitelikli zimmet" suçundan 144 yıla, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 10 yıla, 2 kez "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 16 yıla ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, aralarında belediye yetkilileri ve çalışanlarının da bulunduğu 29 sanık için ise "rüşvet alma", "rüşvet verme", "zimmet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "haksız mal edinme" suçlarından da değişen sürelerde hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA