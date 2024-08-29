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Devrek Belediye Başkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulupınar, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'yle Cumhuriyet'in temellerinin atıldığını ve milletin egemenlik hakkının tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti.

Zafer Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Ulupınar, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en güçlü ifadesi olduğunu bildirdi.

Ulupınar, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bağımsızlık uğruna verilen bu destansı mücadele, milletimizin azim ve kararlılığının bir simgesidir. Bu anlamlı günde, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Türk milleti, tarihi boyunca hürriyet ve bağımsızlığına olan tutkusunu defalarca kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zaferi, bu tutkunun en büyük sembollerinden biridir."

Kaynak: AA / Güncel

Özcan Ulupınar Güncel Haberler

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