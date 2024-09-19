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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Tarım ve Orman Bakanı'nı Ziyaret Etti

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Tarım ve Orman Bakanı'nı Ziyaret Etti
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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi verdi ve yatırımlar için taleplerde bulundu. Ziyaretin sonunda Ulupınar, Bakan Yumaklı'ya Devrek bastonu takdim etti.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Bakan Yumaklı'ya ilçe ve çalışmaları hakkında bilgi veren Ulupınar, bazı yatırımlar için taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulupınar, ilçe için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile görüşme gerçekleştirdik. Bizleri çok güzel bir şekilde karşılayan Sayın Bakanımıza şahsım ve ilçemiz adına çok teşekkür ediyorum. Taleplerimiz doğrultusunda önümüzdeki günlerde çalışmalar hızlanacak ve inşallah olumlu olarak sonuçlanacaktır Sayın Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Sayın Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu'na ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm mücadelemiz Devrek için." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Ulupınar, Bakan Yumaklı'ya Devrek bastonu takdim etti.

Ziyarette, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş de yer aldı.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel

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