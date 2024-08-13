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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti

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Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Ulupınar, belediye hizmet binası, atık su altyapısı, biyolojik atık su arıtma tesisi ve diğer projeler hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum da projeler için Devrek'e hibe desteği vereceğini bildirdi. Ziyarette ayrıca AK Parti Zonguldak milletvekilleri, il başkanları ve ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Ulupınar, belediye hizmet binası, atık su altyapısı, biyolojik atık su arıtma tesisi ve diğer projeler hakkında Bakan Kurum'a bilgi verdi.

Bakan Kurum da projeler için Devrek'e hibe desteği verileceğini bildirdi.

Devrek için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Ulupınar, Bakan Kurum'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, dünyaca ünlü Devrek Bastonu takdim etti.

Ziyarette, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, MHP İl Başkanı Mustafa Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli ile ilçe ve belde belediye başkanları yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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