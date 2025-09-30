Haberler

Devlet Tiyatroları Yeni Sezonunu 21 Oyunla Açıyor

Devlet Tiyatroları, yeni sezonda 12 bölgede 21 yeni oyunla perdelerini açıyor. Klasik eserlerin yanı sıra çağdaş yerli yazarların oyunları ve özel projeler bu sezon sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları (DT), yeni sezonda 12 bölgede 21 yeni oyunla yarın perdelerini açacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda klasik eserlerin yanı sıra çağdaş yerli yazarların oyunları ve komedi yapımları da Türkiye'nin dört bir yanındaki sahnelerde seyirciyle buluşacak.

Bu sezon 21 yeni oyun, 12 bölgede ilk kez sahnelenecek. Geçen sezondan yoğun ilgi gören bazı yapımlar da sahnelenmeye devam edecek.

Devlet Tiyatroları, bu sezon, "75. Yıl Romandan Sahneye", "Devlet Tiyatroları Genç Sahne", "Filozof Çocuklar" ve "Sahnede Şiir de Var" gibi özel projeleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Ekim ayında perdelerini açacak oyunlar

Yeni sezonda 1 Ekim Çarşamba günü Ankara'da "Bu da Geçer ya Hu" Şinasi Sahnesi, İstanbul'da "Büyük Romulus" Mecidiyeköy Büyük Sahnesi, İzmir'de "Oyun Oyun İçinde" Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi ve Diyarbakır DT'nin "Biz Size Hayranız" oyunu Ankara Akün Sahnesinde ilk kez sahnelenecek.

3 Ekim'de İzmir DT'nin çocuk oyunu "Böcek Oteli" Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde seyirciyle buluşacak. 14 Ekim'de İstanbul DT "Muallak"ı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnesinde sergileyecek.

İzmir DT'nin "Kırmızı Kanatlı Baykuş" adlı çocuk oyunu 26 Ekim'de, "Gümüş Patenler" ise 28 Ekim'de Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde seyirciyle buluşacak.

Detaylı Ekim 2025 programına DT'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

