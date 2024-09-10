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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i ziyaret etti

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i ziyaret ederek, devlet konservatuarının geçmişte düğün salonu olarak kullanılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Mamak Belediye Başkanı Şahin ise Mamak Kültür Merkezi'nin sanatın merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karadağlı ziyarette, 1924'te açılan ve birçok sanatçının yetişmesinde rol oynayan devlet konservatuarının geçmişte düğün salonu olarak kullanılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Şahin ise Mamak Kültür Merkezi'nin, Mamak sınırları içinde olmasının bir şans olduğunu ve Mamak'ın sanatın merkezi haline gelmesi için çalıştıklarını belirtti.

Belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını vurgulayan Şahin, Mamak'ın çehresini betonla değil sanatla değiştireceklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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