Türk balerin Nilay Tahiroğlu Bolşoy Sahnesi'nde yarı finale yükseldi

Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Nilay Tahiroğlu, bale dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda gösterdiği başarıyla yarı finale yükseldi.

Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nun Tarihi Sahnesi'nde 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 15. Uluslararası Moskova Bale Yarışması'na 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılıyor.

Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

Üç etaplı yarışmanın ilk etabını başarıyla tamamlayan 34 sanatçının yarı finale yükseldiği yarışmada Tahiroğlu, 1 Temmuz'da yarı finalde Türkiye'yi temsil edecek.