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Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
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Devlet Memurları Konfederasyonu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaparak, özgür ve ilkeli gazeteciliğin demokrasinin teminatı olduğunu vurguladı. Açıklamada, basın emekçilerinin fedakarlıkları takdir edilirken, emeğin ve hak mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Basın; milletin vicdanı, hakikatin sesi ve demokrasinin en güçlü teminatlarından biridir. Özgür, tarafsız ve ilkeli gazetecilik anlayışı; sadece haber vermenin değil, aynı zamanda emeğin, alın terinin ve hak mücadelesinin de en önemli taşıyıcılarından biridir. Emekçilerin sesi olmak için verilen her mücadelenin toplumda karşılık bulmasında, haksızlıkların görünür kılınmasında ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basın mensuplarımızın üstlendiği sorumluluk son derece kıymetlidir. Çünkü güçlü bir demokrasi; ancak özgür düşünen, sorgulayan ve kamu yararını önceleyen bir basın ile mümkündür.

Bugün, zor şartlar altında mesleklerini büyük bir özveriyle icra eden, çoğu zaman gece gündüz demeden hakikatin peşinden koşan tüm basın emekçilerimizin verdikleri mücadelenin de takdir edilmesi gereken anlamlı bir gündür. Devlet Memurları Sendikası olarak inanıyoruz ki; emeğin hakkını savunmak ile basın özgürlüğünü savunmak, aynı vicdani sorumluluğun iki ayrı tezahürüdür. Alın terinin görünür olmasını sağlayan her kalem, hak mücadelesinin en değerli yol arkadaşlarından biridir. Bu duygu ve düşüncelerle; gerçeğin izinden ayrılmadan, toplumun haber alma hakkı için fedakârca görev yapan tüm gazetecilerimizin ve basın emekçilerimizin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, meslek hayatlarında sağlık, başarı ve esenlikler diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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