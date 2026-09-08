‘Devlet kurumlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alındı; düğünündeki altınlara MASAK incelemesi
TUTUKLANDIVan Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK'nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı