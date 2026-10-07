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Devlet korumasındaki 394 genç, Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla kamu kurumlarına atandı

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Devlet korumasındaki 394 genç, Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla kamu kurumlarına atandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altındaki 394 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapıldığını duyurdu. Bugüne kadar bu kapsamda 66 bin 743 genç, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet koruması altındaki 394 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Bugün, devletimizin şefkat eliyle büyüyen evlatlarımızın hayatında yeni başlangıçlara kapı araladık. 394 gencimizin kamu kurum ve kuruluşlarına atamalarını gerçekleştirdik, heyecanlarını ve mutluluklarını paylaştık. Böylece bugüne kadar 66 bin 743 gencimize, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam imkanı sağlamış olduk. Tüm evlatlarımızın bulundukları yerlere emekleriyle iz bırakacağına yürekten inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA
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