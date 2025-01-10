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Devlet Hastanesinde Cinayet ve İntihar: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Devlet Hastanesinde Cinayet ve İntihar: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Afyonkarahisar'da Mustafa Akbuğa'nın, eski iş arkadaşı Derya Kozan'ı hastane koridorunda tabancayla vurup intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda Derya Kozan hayatını kaybederken, Mustafa Akbuğa da hastanede hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'da Mustafa Akbuğa'nın (51), devlet hastanesi koridorunda Derya Kozan'ı (37) tabancayla öldürüp intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, tabanca ve şarjörünü ayrı ceplerden çıkaran Akbuğa'yı fark eden Kozan'ın karşı koymak için elini tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Olay, 7 Ocak'ta saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok'ta meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışan Derya Kozan, daha önce başka iş yerinde birlikte çalıştığı Mustafa Akbuğa ile koridorda karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardından Mustafa Akbuğa, üzerindeki tabancayla Derya Kozan'a 2 el ateş etti. Mustafa Akbuğa, daha sonra namluyu kendi başına doğrultup tetiği çekti. Derya Kozan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Akbuğa ise yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Mustafa Akbuğa da 8 Ocak'ta öldü.

Soruşturma sürerken olay anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında, koridorda bir süre Derya Kozan ve Mustafa Akbuğa'nın konuştuğu, daha sonra Akbuğa'nın tabancayı sağ eliyle ceketinin iç cebinden, şarjörü de sol eliyle dış cebinden çıkardığı görüldü. Tabancayı fark eden Kozan'ın karşı koymak için Akbuğa'nın elini tuttuğu, bu sırada mermiyi namluya süren Akbuğa'nın Kozan'ı savurarak düşürdüğü görüntülere yansıdı. Akbuğa'nın, Kozan'ın başını duvara yaslayıp, tetiği çektikten sonra kalbine nişan alarak ateş ettiği, ardından kendi başına ateş ettiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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