İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni 'yaptırım' darbesi

İstanbul'daki zirve öncesi Putin'e yeni darbe! Kara listeye alındılar
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump yine istediğini aldı! Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma

Katar'dan da istediğini aldı! Boeing tarihinin en büyük anlaşması
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Devlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı Yenigün oldu

Devlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı Yenigün oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı Yenigün oldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, devlet desteğiyle evlenen Çankırılı Kadriye ve Göktuğ Akçakaya çiftinin nikah şahidi oldu.

Devlet desteğiyle evlendiler, nikah şahitleri Bakan Yardımcısı Yenigün oldu

ÇANKIRI - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, devlet desteğiyle evlenen Çankırılı Kadriye ve Göktuğ Akçakaya çiftinin nikah şahidi oldu. Yenigün, "Aile birliğinin kurulması ve devamı için her türlü desteği sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi.

Çankırı'da, Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen nikah törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kadriye ve Göktuğ Akçakaya çiftinin mutluluğuna ortak oldu. Bakan Yardımcısı Yenigün, devletin evlilik desteği sağladığı genç çiftin nikah şahidi oldu.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, aile birliğinin kurulması ve devam ettirilmesi için her türlü desteği sağlamak üzere çalışıyoruz. Böyle özel bir ana şahitlik ettiğimiz için çok mutluyuz. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Evlilik cüzdanını, ailenin temeli dediğimiz Kadriye evladımıza veriyorum. Kadınlar mutluysa aile daha mutlu olur. Hep birlikte güçlü ve sağlıklı aileler oluşturmayı temenni ediyoruz" dedi.

Törene, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin 'doğal gaz kokusuna baktır' mesajını görmemezlikten gelmiş

İtfaiye erinden itiraf geldi! Eşi yangından önce defalarca uyarmış
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den

Dev final çok hızlı başladı! İlk gol maçın hemen başında geldi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi

Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton imha edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.