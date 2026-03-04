Haberler

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde çekildiği belirtilen görüntülerde mesai saatinde odaların boş olduğunu belirten bir vatandaş, durumu kayda alarak valiliğe ve CİMER'e şikayet edeceğini söyledi.

  • Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde mesai saatlerinde memurların görev başında olmadığı bir vatandaş tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.
  • Vatandaş, mesainin saat 13.00'de başlaması gerektiğini belirtti ve odaların boş olduğunu söyledi.
  • Vatandaş, kaydettiği görüntüleri valiliğe ve CİMER'e ileteceğini açıkladı.

Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde mesai saatleri içerisinde memurların görevlerinin başında olmadığını ifade eden bir vatandaş o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ÜZERE BÜTÜN ODALAR BOŞ"

Mesainin saat 13.00'de başlaması gerektiğini ifade eden vatandaş, "Mesainin saat 13.00'de başlaması gerekirken gördüğünüz üzere bütün odalar boş. Ben bunu valiliğe ve CİMER'e atacağım" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İŞE HİÇ GİTMEYENLER BİLE VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Belki işe hiç gitmeyenler bile var. Maaşları nasıl olsa millet ödüyor", "Eğitim, sağlık dahil tüm memuriyet özelleştirilmelidir", "Bu durum ramazan ayına özel değil ve genelde hep böyleler", "İşe gitmeyip maaş alan daha çalıştığı kurumun yolunu dahi bilmeyen bir çok bankamatik personel var", "Devlet kurumları çürümüş durumda" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Avrupa ülkelerinde evden çalışma var odalarda boş oturmaktansa çıkmış dışarı dolu iş yapıyorlar ne var. Sade vatandaş Sen çok mu uyuyorsun kurallara

Haber YorumlarıKıllanan adam:

Dedi trol.

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Üzgünüm ama bu olayı bizzat oralarda yaşayan bir arkadaş söyledi, çok dogru calismiyorlar... Özelleştirilmesi gerekir Adalet Bakaniiiiii neredesin?

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

çoğu devlet kurumu böyle. bi kolluk bi sağlık. gerisi boş

