Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Bingöl'de Milli Emlak Dairesi'nde mesai saatleri içerisinde memurların görevlerinin başında olmadığını ifade eden bir vatandaş o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

"GÖRDÜĞÜNÜZ ÜZERE BÜTÜN ODALAR BOŞ"

Mesainin saat 13.00'de başlaması gerektiğini ifade eden vatandaş, "Mesainin saat 13.00'de başlaması gerekirken gördüğünüz üzere bütün odalar boş. Ben bunu valiliğe ve CİMER'e atacağım" ifadelerini kullandı.

"BELKİ İŞE HİÇ GİTMEYENLER BİLE VAR"

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Belki işe hiç gitmeyenler bile var. Maaşları nasıl olsa millet ödüyor", "Eğitim, sağlık dahil tüm memuriyet özelleştirilmelidir", "Bu durum ramazan ayına özel değil ve genelde hep böyleler", "İşe gitmeyip maaş alan daha çalıştığı kurumun yolunu dahi bilmeyen bir çok bankamatik personel var", "Devlet kurumları çürümüş durumda" şeklinde yorumlar yapıldı.

