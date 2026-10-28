Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Devlet Bakanı Ağa, Kerkük Valiliğinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği görevinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını belirtti. Ağa, Kerkük İl Meclisinin yeni vali seçmek üzere oturum düzenlemesi halinde görevinden istifa edeceğini söyledi.

Irak hükümetinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Muhammed Seman Ağa, Kerkük Valiliği görevinin Türkmenlere verilmesini öngören siyasi anlaşmaya bağlı olduklarını ve bu makamın yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını belirtti.

Ağa, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'ın Kerkük'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kerkük Valiliği görevinin yıl sonuna kadar Türkmenlerde kalacağını ifade eden Ağa, Kerkük İl Meclisinin yeni vali seçmek üzere bir oturum düzenlemesi halinde görevinden istifa edeceğini söyledi.

Ağa, Kerkük'teki Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan bileşenler arasında varılan siyasi anlaşmada anayasal hakların ve belirli bir takvimin yer aldığını ve bu uzlaşıya sadık kalacaklarını dile getirdi.

Halihazırda Kerkük'ü temsilen Bağdat'ta Devlet Bakanı sıfatıyla bulunduğunu hatırlatan Ağa, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatları doğrultusunda kentteki siyasi ve idari süreçleri yürütmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ağa, Kerkük'te görevlerin dönüşümlü olarak üstlenilmesinin yönetim açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu, bu sistem sayesinde kentteki tüm etnik ve dini grupların huzur içinde bir arada yaşadığını vurguladı.

Kaynak: AA
Görüntüler İzmir'den! Mezarlık yakınında zıpladılar

Görüntüler Türkiye'den! Mezarlık yakınında zıpladılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici

Görüntü Türkiye'nin tatil cennetinden! Felaket yaşanıyor
İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek

İstanbullular dikkat! 14 saat boyunca kesintisiz devam edecek
Yanlış kişiyi vurmuşlar! İkinci saldırının nedeni ise pes dedirtti

Yanlış kişiyi vurmuşlar! İkinci saldırının nedeni ise pes dedirtti
Süper Lig'de 9 haftada 7 takım hoca değiştirdi

Bu lig bambaşka! 9 haftada olanlar inanılmaz
ABD'nin İran'a yeni saldırı hazırlığı iddiası! WSJ: Ara seçimlerin ardından kısa ve yoğun bir harekat düzenleyebilir

Üslerden askerler tahliye ediliyor! ABD'nin İran planı sızdı
Stadı su bastı, kupa maçı devre arasında ertelendi! Fethiyespor-Eyüpspor maçında ilk yarı 2-1 bitmişti

Devre arasında stat göle döndü! Süper Lig ekibi 2-1 öndeydi
Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, kızları Melisa’nın doğum gününde buluştu

Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı kızları için bir araya geldi