Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen ile Bir Araya Geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimi ile buluştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimiyle bir araya geldi.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimi ve Kamu-Sen temsilcileri ile ATO Congresium'da bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel