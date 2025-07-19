Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen ile Bir Araya Geldi

Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen ile Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimi ile buluştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Kamu-Sen'in 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Konfederasyon Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimiyle bir araya geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimi ve Kamu-Sen temsilcileri ile ATO Congresium'da bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
YKS çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen'den başarılı sonuç

Sınav günü herkes onları konuşmuştu! Çimen'in puanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Alper Potuk Türkiye'ye geri döndü, işte yeni takımı

Yeni takımını duyunca şaşıracaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.