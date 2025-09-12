Haberler

Devlet Bahçeli, Taş Medreseli Ülkücüleri Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli Ülkücüleri ziyaret etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ziyaretin detaylarını paylaştı.

(ANKARA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Taş Medreseli Ülkücüleri ziyaret etti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli Ülkücüleri ziyaret etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz

Arkadaşının başını kesti, yerde yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldüren şahıs mahkemede kendini böyle savundu: Eşim kendi kendine öldü, ben uyuyordum

Eşini boğarak öldüren şahsın söyledikleri pes dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.