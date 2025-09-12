Devlet Bahçeli, Taş Medreseli Ülkücüleri Ziyaret Etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli Ülkücüleri ziyaret etti. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama, ziyaretin detaylarını paylaştı.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendi 12 Eylül münasebetiyle Taş Medreseli Ülkücüleri ziyaret etti." ifadesine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel